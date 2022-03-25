Лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии изучить эффективность антироссийских санкций

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Лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии изучить эффективность уже принятых против России санкций. Об этом заявил бельгийский премьер-министр Александр де Кроо.

«Еврокомиссия должна будет изучить влияние санкций, понять, нужно ли что-либо уточнять в действующих мерах... Сейчас приоритет — это закрыть слабые места, а также предотвратить возможный обход санкций. Европейской комиссии было поручено детально проработать этот вопрос», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, Еврокомиссия также рассмотрит возможность введения новых рестрикций в отношении России. 

«При этом базовым принципом остаётся то, что влияние этих санкции должно быть гораздо больше на российскую сторону, а не на европейскую», — пояснил де Кроо.

Ранее президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили готовность ввести дополнительные санкции в отношении России.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности стран G7 вводить новые санкции против России.

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