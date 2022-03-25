Байден и фон дер Ляйен обсудили возможность введения новых санкций против России

Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили готовность ввести дополнительные санкции в отношении России.

«Они рассмотрели свои продолжающиеся усилия по наложению экономических издержек на Россию и Белоруссию, а также готовность принять дополнительные меры и прекратить любые попытки обойти санкции», — говорится в заявлении по итогам встречи.

24 марта США объявили о новых санкциях против России в ответ на специальную военную операцию на Украине.

В частности, под санкции подпали 328 депутатов Госдумы и десятки российских предприятий, относящихся к оборонному сектору.

Кроме того, ограничительные меры коснулись главы Сбербанка Германа Грефа.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности стран G7 вводить новые санкции против России.