В посольстве Японии рассказали о перспективах сотрудничества с Россией

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Полномочный министр посольства Японии Тосихиро Айки рассказал о перспективах сотрудничества с Россией.
В посольстве Японии рассказали о перспективах сотрудничества с Россией
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«Пандемия нового коронавируса оказала серьёзное влияние на все сферы экономики и бизнеса. С другой стороны, усилия по укреплению экономического сотрудничества между Японией и Россией в рамках «Плана сотрудничества» из восьми пунктов даже в таких условиях приносят стабильные результаты в широком диапазоне областей», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

В качестве примера Айки привёл медицину, городскую среду, энергетику, транспорт и инфраструктуру, сельское, лесное и рыбное хозяйства.

Как отметил полномочный министр, есть и новая область, в которой, как ожидается, будет сотрудничество двух стран — по вопросам изменения климата и «зелёной» энергетики.

«Мы намерены вместе с российскими коллегами продолжать усилия по развитию экономического сотрудничества Японии и России, включая те области, где ожидается дальнейшее взаимодействие», — сказал он.

По его словам, правительства России и Японии придают очень большое значение и межрегиональным обменам.

Ранее посол Катара в Москве Ахмед бен Насер Аль Тани в беседе с газетой «Известия» рассказал о цели участия страны в Петербургском международном экономическом форуме.

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