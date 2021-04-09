Посольство России выразило соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

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Посольство России в Лондоне выразило соболезнования в связи со смертью супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа.
Посольство России выразило соболезнования в связи со смертью принца Филиппа
  • Reuters

«Наши искренние соболезнования в связи с кончиной Его Королевского Высочества принца Филиппа. Герцог Эдинбургский, праправнук российского императора Николая I, вызывает восхищение и будет оплакан многими россиянами. Пусть его душа покоится с миром», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

9 апреля супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни.

Герцог умер утром 9 апреля в Виндзорском замке.

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