Посольство России выразило соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Посольство России в Лондоне выразило соболезнования в связи со смертью супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа.

«Наши искренние соболезнования в связи с кончиной Его Королевского Высочества принца Филиппа. Герцог Эдинбургский, праправнук российского императора Николая I, вызывает восхищение и будет оплакан многими россиянами. Пусть его душа покоится с миром», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

9 апреля супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни.

Герцог умер утром 9 апреля в Виндзорском замке.