В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире
- Reuters
По данным организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано 104 956 439 пациентов с COVID-19.
Отмечается, что число скончавшихся пациентов с коронавирусом в общей сложности достигло 2 290 488.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число людей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, превысило в мире число инфицированных с начала пандемии.
Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.