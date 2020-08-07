В Бахрейне планируют закупить у России лекарства от коронавируса

Посол Бахрейна в России Ахмед ас-Саати в интервью РИА Новости заявил, что его страна заинтересована в закупке российских лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, «официальные лица и аптеки Бахрейна проявляют интерес к приобретению лекарств», созданных российскими лабораториями.

Он добавил, что в Бахрейне надеются, что «в ближайшее время состоится подписание документов между двумя сторонами по этому поводу».

Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что регистрация вакцины, разработанной в центре имени Гамалеи, может состояться 12 августа.