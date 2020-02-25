США и Южная Корея усилят сотрудничество по денуклеаризации КНДР

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США и Южная Корея усилят сотрудничество для достижения денуклеаризации КНДР. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

«Мы подтверждаем наше намерение поддерживать надёжную оборону и усиливать координацию на пути к общей цели — полной денуклеаризации КНДР»,  — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции с коллегой из Южной Кореи Чон Гён Ду.

В январе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что рассчитывает на принятие КНДР верного решения по переговорам о денуклеаризации.

В свою очередь президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сказал, что в переговорах с Северной Кореей есть позитивные моменты.

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