Богданов обсудил с поверенным Ливии урегулирование ливийского кризиса

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов провёл встречу с временным поверенным в делах Ливии в Москве Мустафой Абу Саедой.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в ходе беседы обсуждалось урегулирование ливийского кризиса в контексте принятия 12 февраля резолюции СБ ООН 2510 по поддержке решений состоявшейся 19 января в Берлине Международной конференции по Ливии.

Кроме этого, стороны затронули тему подготовки к проведению 16 февраля в Мюнхене первого министерского заседания Международного комитета по сопровождению итогов берлинского саммита.

Ранее сообщалось, что СБ ООН принял резолюцию, утверждающую итоги берлинской конференции по Ливии. Россия от голосования воздержалась.