Небензя оценил принятие Совбезом ООН резолюции по Ливии

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал принятие Совбезом резолюции, которая утвердила итоги берлинской конференции по Ливии.

«Если резолюция — это самоцель, то похоже, что самоцель достигнута. Мы получили резолюцию по Ливии, по которой нет консенсуса, к этому нас подвели некоторые наши коллеги. Ничего, кроме глубокого разочарования и сожаления по этому поводу, мы выразить не можем», — приводит Интерфакс его слова.

Ранее сообщалось, что СБ ООН принял резолюцию, утверждающую итоги берлинской конференции по Ливии. Россия от голосования воздержалась.

Российская сторона рассчитывала на учёт своей позиции при вынесении на голосование Совбеза резолюции по Ливии.