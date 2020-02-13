Совбез ООН принял итоги берлинской конференции по Ливии

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, утверждающую итоги берлинской конференции по Ливии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию документа.

В резолюции подтверждается поддержка суверенитета и территориальной целостности Ливии. Совбез также выступает за немедленное прекращение огня без предварительных условий.

Документ, автором которого является Великобритания, поддержали 14 стран. Россия воздержалась от голосования.

Кроме того, СБ ООН призывает все международные силы не вмешиваться во внутренние дела Ливии.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва рассчитывает на учёт своей позиции при вынесении на голосование Совбеза резолюции по Ливии.