Россия рассчитывает на учёт своей позиции в резолюции по Ливии

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва рассчитывает на учёт своей позиции при вынесении на голосование Совбеза резолюции по Ливии.

«У нас ещё есть время для обсуждения. Есть ряд вопросов, которые мы с ними прорабатываем, и рассчитываем, что наша позиция будет учтена», — приводит ТАСС его слова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию в Ливии с главой МИД Германии Хайко Маасом.

6 февраля Маас сообщил, что первое заседание комиссии по контролю над реализацией решений берлинской конференции по Ливии состоится в Мюнхене 16 февраля.