Россия рассчитывает на учёт своей позиции в резолюции по Ливии
- globallookpress.com
«У нас ещё есть время для обсуждения. Есть ряд вопросов, которые мы с ними прорабатываем, и рассчитываем, что наша позиция будет учтена», — приводит ТАСС его слова.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию в Ливии с главой МИД Германии Хайко Маасом.
6 февраля Маас сообщил, что первое заседание комиссии по контролю над реализацией решений берлинской конференции по Ливии состоится в Мюнхене 16 февраля.