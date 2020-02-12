Россия рассчитывает на учёт своей позиции в резолюции по Ливии

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва рассчитывает на учёт своей позиции при вынесении на голосование Совбеза резолюции по Ливии.
Россия рассчитывает на учёт своей позиции в резолюции по Ливии
  • globallookpress.com

«У нас ещё есть время для обсуждения. Есть ряд вопросов, которые мы с ними прорабатываем, и рассчитываем, что наша позиция будет учтена», — приводит ТАСС его слова. 

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию в Ливии с главой МИД Германии Хайко Маасом.

6 февраля Маас сообщил, что первое заседание комиссии по контролю над реализацией решений берлинской конференции по Ливии состоится в Мюнхене 16 февраля.

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