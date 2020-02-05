Богданов обсудил Ливию со спецпредставителем Генсека ООН

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил по телефону со спецпредставителем Генсека ООН по Ливии Гасаном Саляме состоявшееся в Женеве заседание ливийского военного комитета.

«В ходе беседы Саляме информировал о состоявшемся в Женеве под эгидой ООН первом заседании совместного военного комитета «5 + 5» в составе представителей правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии с целью закрепления режима прекращения боевых действий в районе Триполи», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе стороны ООН.

Также в разговоре стороны затронули другие аспекты международных усилий по ливийскому урегулированию.

31 января президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на тему Ливии.