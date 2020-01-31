Путин и Меркель провели телефонные переговоры на тему Ливии

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Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на тему Ливии.
Путин и Меркель провели телефонные переговоры на тему Ливии
  • РИА Новости

Разговор состоялся по инициативе германской стороны.

«Обсуждался ход реализации договорённостей, достигнутых на международной конференции по Ливии в Берлине 19 января этого года», — сообщили в Кремле.

Путин отметил, что принятые решения необходимо согласовать с ливийскими сторонами — это важно для их рассмотрения и утверждения в Совбезе ООН.

«С обеих сторон подчеркнута целесообразность наращивания усилий мирового сообщества в интересах обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий и запуска политического диалога», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили Украину, Сирию и американский план урегулирования палестино-израильского конфликта.

19 января канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о создании военной комиссии «пять на пять» по итогам конференции по ливийскому урегулированию.

Глава российского МИД Сергей Лавров пояснил, что в комитет войдут пять представителей от командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара и руководителя ливийского правительства национального согласия Фаиза Сарраджа, которые будут «под приглядом ооновцев заниматься разработкой конкретных мер доверия, которые позволят сделать перемирие устойчивым».

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