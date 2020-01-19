Лавров назвал задачи военного комитета по урегулированию в Ливии

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о задачах создаваемого военного комитета по урегулированию ливийского конфликта.

«Ливийские стороны сделали маленький шаг вперёд по сравнению со встречей, которая состоялась 13 января в Москве: они договорились делегировать по пять представителей в создаваемый по инициативе ооновцев военный комитет», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Он пояснил, что в рамках этого комитета «будут рассматриваться все вопросы, связанные с обеспечением перемирия».

В него войдут пять представителей от командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара и руководителя ливийского правительства национального согласия Фаиза Сарраджа, которые, как сообщает Лавров, будут «под приглядом ооновцев заниматься разработкой конкретных мер доверия, которые позволят сделать перемирие устойчивым».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о создании военной комиссии «пять на пять» по итогам конференции по ливийскому урегулированию.