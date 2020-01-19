Меркель рассказала об итогах конференции по Ливии в Берлине

Короткая ссылка
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о договорённостях, достигнутых на конференции по ливийскому урегулированию в Берлине.
Меркель рассказала об итогах конференции по Ливии в Берлине
  • Reuters

«Мы договорились о том, что будет всеобъемлющий план урегулирования», — цитирует РИА Новости Меркель.

Она отметила, что документы, принятые в ходе конференции, «должны быть одобрены Советом Безопасности ООН».

«Мы услышали обязательства от всех участников переговоров, которые обязались не оказывать никакой дальнейшей поддержки конфликтующим сторонам», — заявила канцлер ФРГ.

Она пояснила, что это «касается военной помощи, помощи в виде оружия», по её словам, «таким образом будет соблюдаться оружейное эмбарго и перемирие».

Она отметила, что «самое важное, что ливийские представители, в частности генерал (командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа. — RT) Хафтар и (руководитель ливийского правительства национального согласия Фаиз. — RT) Саррадж, договорились о следующих шагах, которые нужно предпринять, которые предложил Генеральный секретарь ООН (Антониу Гутерреш. — RT) и господин (спецпосланник ООН по Ливии Гассан. — RT) Саламе».

«Это, в частности, военная комиссия «пять на пять», — добавила Меркель.

19 января в Берлине состоялась конференция по ливийскому урегулированию.

В ней приняли участие Хафтар, Саррадж, президент России Владимир Путин, глава Госдепартамента США Майк Помпео, представители Великобритании, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта, Алжира, а также международных организаций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить