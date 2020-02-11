Лавров обсудил с главой МИД Германии ситуацию в Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию в Ливии с главой МИД Германии Хайко Маасом.

«Состоялся обмен мнениями о ходе обсуждения в Совете Безопасности ООН проекта резолюций по вопросам урегулирования вооружённого конфликта в Ливии с учётом итогов прошедшей в Берлине 19 января с. г. Международной конференции по Ливии, а также состоявшегося в Женеве под эгидой ООН первого заседания Совместного военного комитета «5 + 5», — говорится в сообщении российского МИД.

Отмечается, что Россия подтвердила, что необходимо содействовать формированию согласия между ливийскими сторонами.

Ранее Хайко Маас сообщил, что первое заседание комиссии по контролю над реализацией решений берлинской конференции по Ливии состоится в Мюнхене 16 февраля.