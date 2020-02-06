Комиссия по реализации решений конференции по Ливии пройдёт 16 февраля

Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что первое заседание комиссии по контролю над реализацией решений берлинской конференции по Ливии состоится в Мюнхене 16 февраля.

Заявление Мааса приводится на странице внешнеполитического ведомства Германии.

«Начало переговоров между сторонами конфликта является хорошим сигналом. Мы вместе с ООН будем и впредь упорно работать над реализацией решений, принятых в Берлине. Для этого мы проведём первую встречу комиссии по контролю над реализацией решений 16 февраля в Мюнхене», — сообщил Маас.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о договорённостях, достигнутых на конференции по ливийскому урегулированию в Берлине.