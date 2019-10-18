В ЦПВС предупредили о риске возможного освобождения боевиков ИГ в САР

Потеря контроля за охраной центров содержания боевиков террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии и их возможное освобождение могут привести к резкому ухудшению ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявили в Центре примирения враждующих сторон в САР.

«Сохраняется угроза утраты контроля за функционированием и охраной центров содержания боевиков ИГИЛ и членов их семей, а также лагерей для временно перемещённых лиц, которые находятся на территориях, ранее подконтрольных Сирийским демократическим силам и вооружённым силам США», — говорится в сообщении руководителя ЦПВС генерал-майора Алексея Бакина, которое поступило в распоряжение RT.

Он подчеркнул, что выход террористов на свободу и неконтролируемое расформирование лагерей для беженцев несут серьёзную угрозу для всего региона.

Ранее в ЦПВС заявили, что в сирийской провинции Латакия сконцентрировано более 3,5 тыс. членов незаконных вооружённых формирований террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»**.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.