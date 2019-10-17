ЦПВС: не менее 500 террористов переброшены из Идлиба в Латакию

По меньшей мере 500 боевиков переброшены из сирийской провинции Идлиб в Латакию, заявили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

В ведомстве сообщили, что значительная боевиковявляется выходцами из иностранных государств.

«К настоящему моменту на данном направлении сконцентрировано уже более 3,5 тысяч членов незаконных вооружённых формирований из состава террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам»*, — отметил руководитель ЦПВС генерал-майор Алексей Бакин.

Ранее в ЦПВС заявили, что ряд населённых пунктов провинций Алеппо, Ракка и Хасеке в Сирии объявили о восстановлении суверенитета САР на своей территории.

* «Джабхат ан-Нусра» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Хайат Тахрир аш-Шам») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.