ЦПВС: ряд регионов Сирии объявили о восстановлении суверенитета САР

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что ряд населённых пунктов провинций Алеппо, Ракка и Хасеке в Сирии объявили о восстановлении суверенитета САР на своей территории.

«Самопровозглашённая Автономная администрация северо-восточных районов, не получив поддержки от США и других западных стран, оказалась неспособна предпринять какие-либо действенные меры по защите населения и разрешению гуманитарных проблем», — указывается в заявлении.

Отмечается, что это стало причиной того, что ряд населённых пунктов объявили о восстановлении суверенитета САР на своей территории.

«Органы самоуправления населённых пунктов в округах Манбидж провинции Алеппо, Табка провинции Ракка, Камышли и Хасеке провинции Хасеке заявили о полном восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории», — добавил Бакин.

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска вошли в ключевой северный город страны — Манбидж.

13 октября сообщалось, что курдская администрация договорилась с Дамаском о размещении сирийских войск на границе с Турцией.