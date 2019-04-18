Глава МИД Иордании заявил о невозможности решить кризис в САР без участия России

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Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади в интервью газете «Известия» заявил о невозможности решить кризис в САР без участия России.

Он подчеркнул, что «Россия играет важную роль в преодолении сирийского кризиса».

«Мы считаем, что политическое решение конфликта — и с этим согласны все арабские страны — единственно приемлемый выход из ситуации», — заявил ас-Сафади.

Он отметил, что «для его достижения всем участникам конфликта нужно консультироваться и координировать свои действия с Россией».

«Без участия Москвы разрешение восьмилетнего кризиса видится нам невозможным», — добавил глава иорданского внешнеполитического ведомства.

Также он сообщил, что в ближайшее время планируется провести встречу России, Иордании и США по сирийскому лагерю «Эр-Рукбан».

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