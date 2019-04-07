Лавров заявил о готовности России содействовать выходу беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

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Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади заявил, что российская сторона готова оказать любое содействие выходу беженцев из сирийского лагеря «Эр-Рукбан».

«Мы за то, чтобы этот лагерь был как можно скорее расформирован. Подавляющее число беженцев, как об этом сообщили посетившие лагерь представители ООН, хотят вернуться домой, в том числе большинство из них на территории, которые контролирует правительство Сирии», — сказал он.

По словам главы ведомства, в данном месте невыносимые условия пребывания, и люди, находящиеся там, не ощущают себя свободными.

«Мы готовы рассматривать любые шаги по содействию выходу беженцев из «Эр-Рукбана», — добавил министр.

Ранее Россия и Сирия вновь призвали США принять участие во встрече по «Эр-Рукбану».

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