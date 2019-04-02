Россия и Сирия вновь призвали США принять участие во встрече по «Эр-Рукбану»

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Руководитель межведомственного координационного штаба России по возвращению беженцев на территорию Сирии Михаил Мизинцев и его коллега из САР Хусейн Махлюф вновь обратились к американской стороне принять участие в переговорах по ситуации в лагере беженцев «Эр-Рукбан».
Россия и Сирия вновь призвали США принять участие во встрече по «Эр-Рукбану»
  • Reuters

Отмечается, что 2 апреля представители американской стороны не явились к пункту пропуска «Джлеб» для участия в координационном совещании по ситуации в лагере, «предложив в этот раз обсудить тему «Эр-Рукбана» на площадке в Аммане».

В связи с этим Россия и Сирия в очередной раз призывали командование США в зоне Эт-Танф в резервную дату — 9 апреля 2019 года — «принять участие в третьем координационном совещании по выработке конкретных совместных шагов для ликвидации лагеря «Эр-Рукбан».

Ранее российские и сирийские военные сообщили о бедственном положении беженцев в «Эр-Рукбане», который находится на подконтрольной США территории.

По данным опроса, проведённого представителями ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца, «95% находящихся в «Рукбане» сирийцев, а это порядка 40 тыс. человек, хотят как можно скорее покинуть его территорию».

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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