Россия и Сирия сообщили о бедственном положении беженцев в лагере «Эр-Рукбан»

Руководитель межведомственного координационного штаба России по возвращению беженцев на территорию Сирии Михаил Мизинцев и его коллега из САР Хусейн Махлюф выступили с совместным заявлением о бедственном положении беженцев в лагере «Эр-Рукбан».

Как отметили военные, 2 апреля стало 1797-м днём насильственного удержания сирийских граждан в лагере внутренне перемещённых лиц «Эр-Рукбан» подконтрольными США вооружёнными бандгруппами.

«США по-прежнему умышленно затягивают решение проблемы лагеря беженцев, не желая пускать представительную рабочую группу в незаконно оккупированную ими зону Эт-Танф и держать ответ за происходящее в «Эр-Рукбане», — говорится в тексте.

По словам сирийской и российской сторон, аргументы американцев о неготовности Дамаска к приёму населения лагеря являются надуманными и необоснованными.

«Сирийское правительство гарантирует безопасность возвращающимся гражданам и соблюдение всех требований всемирной организации по достойному их размещению», — уточняется в заявлении.

Стороны также подчеркнули, что решение указанной проблемы обусловлено ещё и тем, что водохранилище Вахдат на территории Иордании, из которого получают воду жители лагеря, в настоящее время мелеет.

Ранее Министерство обороны России призвало командование американских войск в зоне Эт-Танф принять участие 2 апреля в координационном совещании по вопросу ликвидации лагеря сирийских беженцев «Эр-Рукбан».

Также стало известно, что 23 марта из лагеря на подконтрольную правительству Сирии территорию вышли более 360 беженцев.