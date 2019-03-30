В Минобороны России призвали США к участию в совещании по «Эр-Рукбану»

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Министерство обороны России призывает командование американских войск в зоне Эт-Танф принять участие 2 апреля в координационном совещании по вопросу ликвидации лагеря сирийских беженцев «Эр-Рукбан».
В Минобороны России призвали США к участию в совещании по «Эр-Рукбану»
  • © Reuters

«Призываем командование американских войск в зоне Эт-Танф прибыть 2 апреля 2019 года в пункт пропуска «Джлеб» для участия в координационном совещании, что позволит выработать конкретные совместные шаги по ликвидации лагеря «Рукбан», — говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

Уточняется, что к настоящему моменту налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска «Джлеб» для беспрепятственного возвращения временно перемещённых лиц из зоны Эт-Танф.

26 марта американская сторона проигнорировала приглашение поучаствовать в совещании ЦПВС по спасению жителей «Эр-Рукбана».

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