США отказались участвовать в координационном совещании по «Эр-Рукбану»

Короткая ссылка
Соединённые Штаты отказались принимать участие в работе координационного совещания по спасению жителей сирийского лагеря «Эр-Рукбан».
США отказались участвовать в координационном совещании по «Эр-Рукбану»
  • © KHALIL MAZRAAWI
  • AFP

«Американская сторона, на которой лежит прямая ответственность за происходящее в незаконно оккупированной ими зоне Эт-Танф, проигнорировала инициативу, направленную на спасение жителей «Рукбана», и отказалась участвовать в работе координационного совещания», — говорится в заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

Отмечается, что Россия и Сирия призвали командование американских войск в зоне Эт-Танф прибыть в резервную дату, 2 апреля, в пункт пропуска «Джлеб» для участия в координационном совещании по определению совместных шагов по ликвидации «Эр-Рукбана».

Также в сообщении говорится, что командование американских войск в зоне Эт-Танф закрыло непосредственный доступ к жителям лагеря «Рукбан» для мониторинга, детального изучения и оценки обстановки непосредственно в местах их проживания.

Ранее координационные штабы России и Сирии предложили представителям США, Иордании и ООН совместно с ними посетить лагерь беженцев «Эр-Рукбан».

Позднее Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН поддержало предложения России и Сирии по созданию рабочей группы для разрешения проблемы лагеря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить