США отказались участвовать в координационном совещании по «Эр-Рукбану»

Соединённые Штаты отказались принимать участие в работе координационного совещания по спасению жителей сирийского лагеря «Эр-Рукбан».

«Американская сторона, на которой лежит прямая ответственность за происходящее в незаконно оккупированной ими зоне Эт-Танф, проигнорировала инициативу, направленную на спасение жителей «Рукбана», и отказалась участвовать в работе координационного совещания», — говорится в заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

Отмечается, что Россия и Сирия призвали командование американских войск в зоне Эт-Танф прибыть в резервную дату, 2 апреля, в пункт пропуска «Джлеб» для участия в координационном совещании по определению совместных шагов по ликвидации «Эр-Рукбана».

Также в сообщении говорится, что командование американских войск в зоне Эт-Танф закрыло непосредственный доступ к жителям лагеря «Рукбан» для мониторинга, детального изучения и оценки обстановки непосредственно в местах их проживания.

Ранее координационные штабы России и Сирии предложили представителям США, Иордании и ООН совместно с ними посетить лагерь беженцев «Эр-Рукбан».

Позднее Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН поддержало предложения России и Сирии по созданию рабочей группы для разрешения проблемы лагеря.