Более 360 беженцев покинули «Эр-Рукбан»
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«23 марта через пункт пропуска «Джелеб» на подконтрольную правительству Сирийской Арабской Республики территорию вышло более 360 беженцев из лагеря «Рукбан», — заявил Купчишин.
Он сообщил, что беженцем была «оказана необходимая квалифицированная помощь, они обеспечены питанием и проживанием».
Ранее Россия и Сирия нашли противоречия в заявлениях США по лагерю «Эр-Рукбан». Также Москва и Дамаск призвали США расформировать лагерь «Эр-Рукбан».