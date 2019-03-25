Более 360 беженцев покинули «Эр-Рукбан»

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что 23 марта из лагеря «Эр-Рукбан» на подконтрольную правительству Сирии территорию вышли более 360 беженцев.
Более 360 беженцев покинули «Эр-Рукбан»
  • AFP
  • © KHALIL MAZRAAWI

«23 марта через пункт пропуска «Джелеб» на подконтрольную правительству Сирийской Арабской Республики территорию вышло более 360 беженцев из лагеря «Рукбан», — заявил Купчишин.

Он сообщил, что беженцем была «оказана необходимая квалифицированная помощь, они обеспечены питанием и проживанием».

Ранее Россия и Сирия нашли противоречия в заявлениях США по лагерю «Эр-Рукбан». Также Москва и Дамаск призвали США расформировать лагерь «Эр-Рукбан».

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