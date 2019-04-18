В МИД Иордании сообщили о планах провести встречу с Россией и США по «Эр-Рукбану»

Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади сообщил в интервью газете «Известия», что в ближайшее время планируется провести встречу России, Иордании и США по сирийскому лагерю «Эр-Рукбан».

«По Рукбану у нас существует совместный иордано-российско-американский диалог, мы уже встречались ранее и планируем в ближайшее время провести аналогичную трёхстороннюю встречу по этому вопросу», — заявил ас-Сафади.

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с ас-Сафади заявил, что российская сторона готова оказать любое содействие выходу беженцев из «Эр-Рукбана».

По словам Лаврова, в этом лагере невыносимые условия пребывания, и люди, находящиеся там, не ощущают себя свободными.