В Иордании заявили, что готовы работать над решением проблемы «Эр-Рукбана»

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Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил, что Амман готов продолжать сотрудничество с Россией и США для возвращения беженцев из сирийского лагеря «Эр-Рукбан» домой.
В Иордании заявили, что готовы работать над решением проблемы «Эр-Рукбана»
  • Reuters

«Призываем к тому, чтобы было найдено единственное правильное решение: возвращение всех, кто находится сейчас в этом лагере, к своим домам, потому что это сирийские граждане. Мы готовы сотрудничать с Россией, с США», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что стороны неоднократно проводили встречи по этому поводу, в том числе в трёхстороннем формате.

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади заявил, что российская сторона готова оказать любое содействие выходу беженцев из сирийского лагеря «Эр-Рукбан».

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