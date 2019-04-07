В Иордании заявили, что готовы работать над решением проблемы «Эр-Рукбана»
- Reuters
«Призываем к тому, чтобы было найдено единственное правильное решение: возвращение всех, кто находится сейчас в этом лагере, к своим домам, потому что это сирийские граждане. Мы готовы сотрудничать с Россией, с США», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что стороны неоднократно проводили встречи по этому поводу, в том числе в трёхстороннем формате.
Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади заявил, что российская сторона готова оказать любое содействие выходу беженцев из сирийского лагеря «Эр-Рукбан».