В конгрессе Мексики выступили с осуждением «ксенофобских и расистских выражений» Трампа

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В мексиканском конгрессе выступили с осуждением «расистких высказываний» американского президента Дональда Трампа.

«Принимается решение, которое отвергает ксенофобские и расистские выражения президента США Дональда Трампа, которые сопровождали переговоры по двусторонней повестке дня», — цитирует сообщение сената Мексики РИА Новости.

Отмечается, что в конгрессе не уточнили, о каких именно высказываниях Трампа идёт речь.

Ранее Трамп прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы называл мигрантов «животными».

Также в марте сообщалось, что, согласно опросу, 57% американцев считают Трампа расистом.

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