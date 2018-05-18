Трамп прокомментировал информацию о том, что он называл мигрантов «животными»

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы называл мигрантов «животными».
Трамп прокомментировал информацию о том, что он называл мигрантов «животными»
  • Reuters

Соответствующий пост он оставил на своей странице в Twitter.

«Фейковые СМИ сообщили, что я назвал мигрантов или незаконных мигрантов животными. Неправда! Они с неохотой были вынуждены удалять свои материалы. Я назвал членов банды MS-13 животными, а это большая разница, к тому же это правда», — написал он.

Ранее Мексика направила США ноту протеста после того, как, по информации СМИ, Трамп якобы назвал мигрантов «животными».

В апреле 2017 года Трамп заявил, что слабая миграционная политика администрации его предшественника Барака Обамы привела к тому, что преступная группировка MS-13 получила в США широкое распространение.

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