Трамп прокомментировал информацию о том, что он называл мигрантов «животными»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы называл мигрантов «животными».

Соответствующий пост он оставил на своей странице в Twitter.

«Фейковые СМИ сообщили, что я назвал мигрантов или незаконных мигрантов животными. Неправда! Они с неохотой были вынуждены удалять свои материалы. Я назвал членов банды MS-13 животными, а это большая разница, к тому же это правда», — написал он.

Fake News Media had me calling Immigrants, or Illegal Immigrants, “Animals.” Wrong! They were begrudgingly forced to withdraw their stories. I referred to MS 13 Gang Members as “Animals,” a big difference - and so true. Fake News got it purposely wrong, as usual! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 мая 2018 г.

Ранее Мексика направила США ноту протеста после того, как, по информации СМИ, Трамп якобы назвал мигрантов «животными».

В апреле 2017 года Трамп заявил, что слабая миграционная политика администрации его предшественника Барака Обамы привела к тому, что преступная группировка MS-13 получила в США широкое распространение.