Путин: перекрёстные годы России и Японии повысят доверие между народами двух стран

Российский лидер Владимир Путин считает, что проведение перекрёстных годов России и Японии будет способствовать интенсификации контактов между жителями двух стран. Об этом он сказал на торжественном мероприятии в Большом театре.

«Уверен, перекрёстные годы послужат активизации контактов в самых разных областях, развитию прямых дружеских контактов между людьми, повысят уровень взаимного доверия между нашими народами, а значит, будут упрочивать фундамент двустороннего взаимодействия», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что многие мероприятия пройдут на Дальнем Востоке, что закономерно, поскольку там давно и успешно работают японские инвесторы. По его мнению, такой позитивный опыт стоит поощрять и распространять на другие регионы.

Путин также выступил за налаживание более тесного общения между представителями экспертных и неправительственных организаций, научной и творческой интеллигенции.

RT вёл прямую трансляцию.