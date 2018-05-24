СМИ: Сирийские средства ПВО отразили ракетный удар по авиабазе в Хомсе
Об этом сообщает SANA со ссылкой на источник.
«Один из наших аэродромов... подвергся вражескому ракетному удару. Наши средства ПВО отразили атаку», — приводит агентство слова собеседника.
Ранее в сирийской армии заявили, что системы ПВО Сирии отразили большую часть ракет Израиля, направленных на военные позиции САР.
В ночь на 10 мая армия Израиля заявила о запуске 20 ракет по контролируемой страной части Голанских высот со стороны Сирии.