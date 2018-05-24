СМИ: Сирийские средства ПВО отразили ракетный удар по авиабазе в Хомсе

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Средства ПВО Сирии отразили ракетный удар по военному аэродрому в провинции Хомс.

Об этом сообщает SANA со ссылкой на источник.

«Один из наших аэродромов... подвергся вражескому ракетному удару. Наши средства ПВО отразили атаку», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее в сирийской армии заявили, что системы ПВО Сирии отразили большую часть ракет Израиля, направленных на военные позиции САР.

В ночь на 10 мая армия Израиля заявила о запуске 20 ракет по контролируемой страной части Голанских высот со стороны Сирии.

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