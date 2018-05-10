Израильская армия сообщила о запуске 20 ракет по контролируемой страной части Голанских высот

Израильские военные заявили, что иранские силы в Сирии выпустили 20 ракет по контролируемой страной части Голанских высот.

Об этом сообщает армейская пресс-служба Израиля на своей странице в Twitter.

«Около часа назад система обороны израильской армии зафиксировала пуски около 20 ракет по передовым позициям на Голанских высотах со стороны иранских сил «Аль-Кудс», — сказал он.

About an hour ago, IDF defense systems identified approximately 20 rockets that the Iranian Quds forces launched at IDF forward posts on the Golan Heights — IDF (@IDFSpokesperson) 9 мая 2018 г.

Отмечается, что информации о наличии потерь или материальном ущербе не поступало.

Ранее сообщалось о включении сирен воздушной тревоги на контролируемой страной части Голанских высот недалеко от границы с Сирией.