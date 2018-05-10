Армия Израиля сообщила о включении сирен воздушной тревоги на границе с Сирией

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Пресс-служба армии Израиля сообщила, что сирены воздушной тревоги сработали на контролируемой страной части Голанских высот недалеко от границы с Сирией.

«Несколько сирен прозвучали в районе Голанских высот. Обстоятельства выясняются», — указывается в заявлении.

Ранее средства ПВО Сирии отразили ракетный удар Израиля возле Дамаска.

8 мая израильская армия была приведена в повышенную боевую готовность из-за «необычной активности иранских сил» в Сирии.

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