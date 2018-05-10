Армия Израиля сообщила о включении сирен воздушной тревоги на границе с Сирией
«Несколько сирен прозвучали в районе Голанских высот. Обстоятельства выясняются», — указывается в заявлении.
Several sirens sounded in the area of the Golan Heights. The details are being looked into and will be given shortly— IDF (@IDFSpokesperson) 9 мая 2018 г.
Ранее средства ПВО Сирии отразили ракетный удар Израиля возле Дамаска.
8 мая израильская армия была приведена в повышенную боевую готовность из-за «необычной активности иранских сил» в Сирии.