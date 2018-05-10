В командовании армии Сирии заявили об отражении ПВО большей части израильских ракет

В генеральном командовании армии САР заявили, что системы ПВО сирийской армии отразили большую часть израильских ракет, запущенных по объектам в Сирии.

«С высокой эффективностью... наши системы противовоздушной обороны сумели сегодня на рассвете перехватить и уничтожить значительную часть... израильских ракет, которые нацелились на ряд наших военных позиций», — приводит SANA сообщение командования.

Ранее в Минобороны России заявили, что в ударе по территории Сирии участвовали 28 израильских самолётов F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет.

Системы ПВО сирийской армии начали отражать ракетную атаку Израиля вскоре после того, как израильские военные заявили о запуске 20 ракет по контролируемой страной части Голанских высот.