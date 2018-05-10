СМИ: Сирийские системы ПВО отражают израильскую ракетную атаку

Противовоздушная оборона сирийской армии в настоящий момент отражает ракетную атаку Израиля.

Об этом сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

Отмечается, что сирийские системы ПВО работают в районе города Эль-Кунейтра.

Ранее СМИ писали о нанесении израильскими ВВС ударов по сирийским позициям в Хан-Арнабе.

В ночь на 10 мая израильская армия заявила о запуске 20 ракет по контролируемой страной части Голанских высот со стороны Сирии.