СМИ сообщили о нанесении израильскими ВВС ударов по сирийским позициям в Хан-Арнабе

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Телеканал «Аль-Маядин» сообщает, что израильские ВВС подвергли ударам позиции сирийской армии в районе Хан-Арнаба у подножия Голанских высот.

«ВВС Израиля разбомбили позиции в Хан-Арнаба в Сирии», — указывает телеканал.

Более подробной информации пока нет.

Ранее сообщалось о включении сирен воздушной тревоги на контролируемой Израилем части Голанских высот недалеко от границы с Сирией.

Позднее израильская армия рассказала о запуске 20 ракет по контролируемой страной части Голанских высот.

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