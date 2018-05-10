СМИ сообщили о нанесении израильскими ВВС ударов по сирийским позициям в Хан-Арнабе
Телеканал «Аль-Маядин» сообщает, что израильские ВВС подвергли ударам позиции сирийской армии в районе Хан-Арнаба у подножия Голанских высот.
«ВВС Израиля разбомбили позиции в Хан-Арнаба в Сирии», — указывает телеканал.
Более подробной информации пока нет.
Ранее сообщалось о включении сирен воздушной тревоги на контролируемой Израилем части Голанских высот недалеко от границы с Сирией.
Позднее израильская армия рассказала о запуске 20 ракет по контролируемой страной части Голанских высот.
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