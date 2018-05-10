Минобороны России: самолёты Израиля выпустили более 60 ракет по Сирии

В Минобороны России заявили, что в ударе по территории Сирии участвовали 28 самолётов Израиля F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет. Об этом сообщается в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе ведомства.

«В нападении было задействовано 28 израильских самолётов F-15 и F-16, которыми выпущено по различным районам Сирии около 60 ракет класса «воздух — поверхность», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Израиль выпустил более десяти ракет класса «земля — земля».

«Со стороны Израиля было выпущено более десяти тактических ракет класса «земля — земля», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что нападению подверглись места дислокации иранских вооружённых формирований, а также позиции средств ПВО сирийской армии в районе Дамаска и на юге Сирии.

В ночь на 10 мая армия Израиля заявила о запуске 20 ракет по контролируемой страной части Голанских высот со стороны Сирии.

ПРО сирийской армии начала отражать ракетную атаку Израиля вскоре после того, как израильские военные заявили о запуске 20 ракет по контролируемой страной части Голанских высот.