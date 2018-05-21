В Иране 11 человек погибли и более 800 пострадали от отравления грибами

В результате отравления грибами в Иране 11 человек скончались и ещё более 800 пострадали.

Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на Министерство здравоохранения Ирана.

Более 200 человек были госпитализированы. Отмечается, что эффективного лечения от подобного грибного отравления не имеется, многим пострадавшим требуется пересадка печени.

Сообщается, что в основном пострадали от отравлений люди, которые собирали в горах на севере Ирана дикие грибы, выросшие после проливных дождей.

Власти уточняют, что ядовитые грибы были очень похожи на съедобные, поэтому даже местные жители не смогли отличить их.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате отравления достигло 720.

Также Nation News сообщал, что в Волгограде девочка умерла от отравления собранными в лесу грибами.