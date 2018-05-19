СМИ: В Иране более 720 человек отравились грибами
На западе Ирана 721 человек получил отравление грибами, девятеро в результате произошедшего погибли. Об этом информирует ISNA.
- Reuters
Как заявил представитель аварийной службы Ирана Моджтабу Халеди, порядка 50 человек находятся в критическом состоянии.
Отравления произошли в провинциях Курдистан, Лурестан, Зенджан, Казвин, Керманшах и Западный Азербайджан.
Ранее Nation News сообщал, что в Волгограде девочка умерла от отравления собранными в лесу грибами.
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