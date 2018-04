NYT и WP получили Пулицеровскую премию за освещение расследования «связей» Трампа с Россией

Американские издания The New York Times и The Washington Post получили Пулицеровскую премию за освещение расследования «связей с Россией» предвыборной кампании лидера США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Associated Press. Congratulations to @nytimes and @washingtonpost! #Pulitzerpic.twitter.com/T1E39WA3x0 — The Pulitzer Prizes (@PulitzerPrizes) April 16, 2018 Отмечается, что им присуждена Пулицеровская премия за раскрытие национальной темы. Ранее американский лидер Дональд Трамп представил победителей премии «самым бесчестным и коррумпированным СМИ года».