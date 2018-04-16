NYT и WP получили Пулицеровскую премию за освещение расследования «связей» Трампа с Россией

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Американские издания The New York Times и The Washington Post получили Пулицеровскую премию за освещение расследования «связей с Россией» предвыборной кампании лидера США Дональда Трампа.
NYT и WP получили Пулицеровскую премию за освещение расследования «связей» Трампа с Россией
  • © www.pulitzer.org

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что им присуждена Пулицеровская премия за раскрытие национальной темы.

Ранее американский лидер Дональд Трамп  представил победителей премии «самым бесчестным и коррумпированным СМИ года».

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