Президент США Дональд Трамп представил победителей премии «самым бесчестным и коррумпированным СМИ года».

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«И победители премии среди фейковых новостей...» — сообщил он, прикрепив ссылку на сайт, который в настоящий момент не открывается при нажатии на него.

And the FAKE NEWS winners are...https://t.co/59G6x2f7fD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 января 2018 г.

Вместе с этим он похвалил «замечательных репортёров».

«Несмотря на очень искажённое и нечестное освещение новостей в средствах массовой информации, есть много замечательных репортёров, которых я уважаю, и много хороших новостей, которыми американский народ может гордиться!» — добавил он.

Despite some very corrupt and dishonest media coverage, there are many great reporters I respect and lots of GOOD NEWS for the American people to be proud of! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 января 2018 г.

В Fox News предположили, что сайт премии не работает из-за наплыва посетителей на него.

При этом телекомпания отмечает, что награду от Трампа получили как минимум два человека: журналист The New York Times Пол Кругман, который заявил, что «фондовые рынки «никогда не оправятся» после избрания Трампа», и ведущий ABC Брайан Росс, который ранее во время прямого эфира озвучил ложную информацию об экс-советнике американского лидера по национальной безопасности Майкле Флинне.

Fox News уточняет, что ещё одна награда была выдана за то, что ранее журналисты CNN сообщили неверные данные о Дональде Трампе — младшем и сделали из них вывод о том, что тот мог попытаться получить от WikiLeaks некие «похищенные» документы.

Ранее сообщалось, что Трамп перенёс объявление наград «самым бесчестным и коррумпированным» СМИ года на 17 января.