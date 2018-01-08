Трамп отложил награждение «самых бесчестных и коррумпированных СМИ» 2017 года

Президент США Дональд Трамп перенёс объявление наград «самым бесчестным и коррумпированным» СМИ года на 17 января.

«Премия Fake News Awards, предназначенная для самых продажных и предвзятых ведущих СМИ, будет вручена неудачникам в среду, 17 января, а не в этот предстоящий понедельник. Интерес, проявляемый к этим наградам, и их важность гораздо сильнее, чем кто-либо ожидал», — написал Трамп в Twitter.

3 января американский лидер сообщил, что вручение наград состоится в понедельник, 8 января, в 05:00 (01:00 мск во вторник. — RT).

Трамп неоднократно критиковал американские СМИ за распространение фейковых новостей.