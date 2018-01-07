Трамп сравнил себя с Рейганом из-за «фейковых новостей» и «фейковой книги»

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него те же проблемы с фейковыми источниками информации, которые были у 40-го президента США Рональда Рейгана.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мне пришлось мириться с фейковыми новостями с первого дня, как я объявил, что буду баллотироваться на пост президента. Теперь мне приходится мириться с фейковой книгой, написанной абсолютно дискредитированным автором. У Рональда Рейгана была такая же проблема, и он с ней хорошо справился. Я тоже справлюсь!» — написал он.

Ранее Трамп заявил, что автор книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» Майкл Вулф выдумал интервью, которое он якобы у него взял.

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