Трамп выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в Южной Каролине

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Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в Южной Каролине.
Трамп выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в Южной Каролине
  • Дональд Трамп
  • globallookpress.com
  • © Chris Kleponis

«Мои мысли и молитвы со всеми жертвами утреннего столкновения поездов в Южной Каролине», — написал Трамп в Twitter.

Глава государства также выразил благодарность сотрудникам экстренных служб за их работу.

По последним данным, в результате происшествия погибли два человека, ещё 116 были госпитализированы.

4 февраля пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший из Нью-Йорка в Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом в Южной Каролине. 

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