Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в Южной Каролине.

«Мои мысли и молитвы со всеми жертвами утреннего столкновения поездов в Южной Каролине», — написал Трамп в Twitter.

Глава государства также выразил благодарность сотрудникам экстренных служб за их работу.

My thoughts and prayers are with all of the victims involved in this mornings train collision in South Carolina. Thank you to our incredible First Responders for the work they’ve done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2018

По последним данным, в результате происшествия погибли два человека, ещё 116 были госпитализированы.

4 февраля пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший из Нью-Йорка в Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом в Южной Каролине.