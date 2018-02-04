В результате столкновения поездов в США произошла утечка почти 23 тысяч литров топлива

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В результате столкновения пассажирского поезда с грузовым составом в штате Южная Каролина на юго-востоке США произошла утечка почти 23 тыс. литров топлива.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на власти.

Между тем отмечается, что «в настоящее время угрозы для людей нет».

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате аварии возросло до 70, погибли два человека.

Столкновение пассажирского поезда, в котором находились 147 человек, с грузовым произошло утром в воскресенье, 4 февраля. Как сообщалось, несколько вагонов сошли с рельсов.

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США
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