Число пострадавших при столкновении поездов в США возросло до 70

Не менее 70 человек получили ранения в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым составом в штате Южная Каролина на юго-востоке США. Об этом сообщает ABC со ссылкой на представителя офиса шерифа округа Лексингтон.