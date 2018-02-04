Число пострадавших при столкновении поездов в США возросло до 70
Не менее 70 человек получили ранения в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым составом в штате Южная Каролина на юго-востоке США. Об этом сообщает ABC со ссылкой на представителя офиса шерифа округа Лексингтон.
По информации телеканала, расследовать аварию будет Национальный совет по безопасности на транспорте.
Ранее сообщалось о двоих погибших и 50 пострадавших.
Пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший из Нью-Йорка в Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом в Южной Каролине утром 4 февраля. В поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа.
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