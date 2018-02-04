При столкновении поездов в США погибли два человека

Два человека погибли, более 50 пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым составом в штате Южная Каролина на юго-востоке США. Об этом сообщил шериф округа Лексингтон.

Пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший из Нью-Йорка в Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом в Южной Каролине утром 4 февраля. В поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.