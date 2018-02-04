При столкновении поездов в США погибли два человека
Два человека погибли, более 50 пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым составом в штате Южная Каролина на юго-востоке США. Об этом сообщил шериф округа Лексингтон.
#BREAKING: Two fatalities in passenger train versus freight train. @CountyLex EMS has transported more than 50 injured. #LESM#LCSDnews— Lexington Sheriff (@LCSD_News) 4 февраля 2018 г.
Пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший из Нью-Йорка в Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом в Южной Каролине утром 4 февраля. В поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа.
В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.
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