При столкновении поездов в США погибли два человека

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Два человека погибли, более 50 пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым составом в штате Южная Каролина на юго-востоке США. Об этом сообщил шериф округа Лексингтон.

Пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший из Нью-Йорка в Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом в Южной Каролине утром 4 февраля. В поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. 

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.

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США
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