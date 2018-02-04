После столкновения поездов в Южной Каролине госпитализировали 116 человек

Губернатор американского штата Южная Каролина Генри Макмастер сообщил, что после столкновения поездов в больницы доставили 116 человек.

По словам Макмастера, пострадавшие были госпитализированы как с незначительными, так и с более серьёзными травмами.

2 Amtrak personnel dead and 116 people transported to hospitals in overnight train accident, South Carolina Gov. Henry McMaster says pic.twitter.com/lgPY2EISLn — NBC News (@NBCNews) February 4, 2018

Ранее сообщалось о 70 пострадавших и двоих погибших.

4 февраля пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший из Нью-Йорка в Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом в Южной Каролине.

В поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа.