После столкновения поездов в Южной Каролине госпитализировали 116 человек

Короткая ссылка
Губернатор американского штата Южная Каролина Генри Макмастер сообщил, что после столкновения поездов в больницы доставили 116 человек.

По словам Макмастера, пострадавшие были госпитализированы как с незначительными, так и с более серьёзными травмами.

Ранее сообщалось о 70 пострадавших и двоих погибших.

4 февраля пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший из Нью-Йорка в Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом в Южной Каролине. 

В поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru